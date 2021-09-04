Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları

Son dakika haberleri... 2021 yılı üniversite kayıt için istenen belgeler ve evraklar belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt başvuruları 8 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. İşte İşte 2021 yılı üniversite kayıtları için gerekli belger ve evraklar...