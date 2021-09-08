AKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

5 Eylül tarihinde gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ardından gözler AKS sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları bu noktada "AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte MEB 2021 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.