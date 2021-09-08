AKS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021! Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

5 Eylül tarihinde gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ardından gözler AKS sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları bu noktada "AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorularıyla gündeme geliyor. İşte MEB 2021 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı