Geleceğin fabrikası

Geçen sezon A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemediği dönemleri yaşayan Galatasaray, yerli kalitesini artırmanın meyvelerini görmeye başladı. Taylan Antalyalı (orta saha) ve Kerem Aktürkoğlu (sol kanat) dışında yeni transferler Halil Dervişoğlu (forvet) ve Alpaslan Öztürk (stoper) son Hollanda maçında aday kadroda yer aldı. Fatih Terim ve yardımcıları, gelir gelmez takıma monte ettikleri Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ın da sezon içinde Ay-Yıldızlı formayı giymesine kesin gözüyle bakıyor. Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise sergileyecekleri performansla tekrar Milli Takım'a çağrılmayı bekliyor.