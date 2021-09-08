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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Pelkas: Hazırım!

VOLKAN DEMİR
Pelkas: Hazırım!

Süper Lig’de 3 maçı da kaçıran oyuncu, Sivasspor karşısında görev verilirse oynayacak. Yeni transfer Crespo da dün ilk idmanına çıktı

Süper Lig'de Sivasspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Pelkas'a kavuştu. 12 Ağustos'ta yapılan idmanda omzu çıkan ve yaklaşık bir aydır takımdan ayrı kalan Yunan yıldız, dün ilk kez takımla çalışırken hırsıyla hazır olduğu görüntüsünü de verdi. Milli arada Crespo, Berisha, Rossi ve Max Meyer gibi isimlerle güçlenen sarı-lacivertlilerde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, 27 yaşındaki Pelkas da kendine yer bulmak için çaba harcayacak. Bu arada önceki gün imzayı atan Crespo dün ilk kez takımla çalıştı. Novak özel program dahilinde idmanlarını sürdürürken, Serdar Dursun ve Sosa'nın tedavileri devam ediyor.

KOL KOLA BİRLİŞKTE
FENERBAHÇE, Nesine.com ile A takım forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-lacivertlilerin genel sekreteri Burak Kızılhan, "10 yıldır aralıksız devam eden yol arkadaşlığımız var. Umarım adı bu sezon şampiyon takımın formasında yer almış olacak" dedi.
MUSTAFA NACAR

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Pelkas: Hazırım!
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