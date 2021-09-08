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Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:01 Son Güncelleme: 8.9.2021 13:13

Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt! "Pjanic rekabeti kaybetti"

Ronald Koeman’dan Miralem Pjanic’e yanıt! Pjanic rekabeti kaybetti

Beşiktaş'ın Barcelona'dan yeni transferi Miralem Pjanic, Katalan ekibinden ayrılık sürecinde teknik direktör Ronald Koeman'ın kendisine saygısızlık ettiğini söylemişti. Hollandalı teknik adamdan Boşnak yıldıza cevap geldi.

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, daha önce Marca'ya verdiği bir röportajda Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.

Mundo Deportivo'ya konuşan Ronald Koeman, "Pjanic, diğer orta saha oyuncularıyla girdiği rekabeti kaybetti. Hepsi bu. Ona iyi şanslar diliyorum. Denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük." dedi.

"PJANIC HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Koeman, "Pjanic sanırım hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim oyun anlayışımızda diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum." diye konuştu.

PJANIC NE DEMİŞTİ?

Yıldız futbolcu Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a tepki gösterdi ve Koeman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi.

Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullandı.

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Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt! "Pjanic rekabeti kaybetti"
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