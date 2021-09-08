Ronald Koeman'dan Miralem Pjanic'e yanıt! "Pjanic rekabeti kaybetti"

Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullandı.