Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2021 TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ile belirlenecek olan faiz kararı için geri sayım başladı. Pek çok yatırımcı ve ekonomistin yakından takip ettiği toplantıda çıkacak olan karar merak ediliyor. Piyasaları direkt olarak etkileyecek olan konuyla ilgili şimdiden araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte PPK toplantısının yapılacağı o tarih ve tüm detaylar...