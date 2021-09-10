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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Başı darda

VOLKAN DEMİR
Başı darda

Sol kanatta Ferdi sakatlığı sebebiyle bireysel idman yapıyor; Novak da tam hazır değil. Sağda ise sakatlığı süren Nazım’ın yerine Osayi oynayacak; Burak iki kanadı da yedekleyecek

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Sivasspor maçı öncesinde kanat oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor. Sarılacivertlilerin sol çizgide kullandığı iki oyuncudan biri olan Novak dün de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı. Ferdi Kadıoğlu ise bireysel idmanlarını sürdürdü. İki oyuncunun da Sivas maçı kadrosunda olma ihtimali bulunuyor. Ancak Portekizli çalıştırıcı o bölge için Muhammed Gümüşkaya ismini de hazırda tutuyor.

ORTA SAHADA MIGUEL CRESPO ÖNDE
Sağ kanatta ise Nazım Sangare kesin olarak görev yapamayacak. Burada Osayi Samuel maça 11'de başlayacak. Lisansı çıkarılan Burak Kapacak ilk kez kulübede oturacak ve iki kanat için de alternatif olacak. Öte yandan orta alanda Jose Sosa sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Yerine Zajc ve Miguel Crespo aday. Bu ismi ise Pereira henüz belirlemese de Crespo'nun bir adım önde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞİYOR
SEZONA 3-4-3 sistemi ile başlayan Fenerbahçe'de yeni transferlerle birlikte saha içi dizilişinde de ufak rötuşlar gündemde. Teknik direktör Pereira'nın defans ve orta sahaya dokunmadan ileri üçlüde değişime gideceği ve 3-4-1-2'ye döneceği iddia edildi. Buna göre forvette Berisha- Rossi ikilisi yer alacak, 10 numarada da Mesut veya Pelkas'tan biri görev yapacak. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor maçına da bu sistemle çıkması bekleniyor.

SIVASSPOR'UN DERSİ KANARYA
SÜPER Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla süren antrenman, çift kale maçla sona ererken, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini değerlendirecek çalışmalar yaptığı belirtildi.

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