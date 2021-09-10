Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber! "Kanama tespit edildi..."

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
FEGHOULİ'DEN G.SARAY'A KÖTÜ HABER GELDİ
Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray'dan tarafından yapılan açıklamada "Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı." denildi.
ARDA TURAN, BARIŞ ALPER YILMAZ VE BOEY'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ
Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.
DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
MUSLERE ANTRENMANDA YER ALMADI
Bu sabaha karşı Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.