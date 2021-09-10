Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber! "Kanama tespit edildi..."

FEGHOULİ'DEN G.SARAY'A KÖTÜ HABER GELDİ

Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray'dan tarafından yapılan açıklamada "Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı." denildi.

ARDA TURAN, BARIŞ ALPER YILMAZ VE BOEY'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.