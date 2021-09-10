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Giriş Tarihi: 10.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 10.9.2021 09:11

Son dakika: Dün gece eve gitmedi Riva'da kaldı! Şenol Güneş'ten Özdemir'e: 'Tüm sorumluluk benim...'

SPOR SERVİSİ
Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

Son dakika... Milli takım teknik direktörü ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasındaki ilk görüşme dün Riva'da gerçekleşti. İkili karşılıklı düşüncelerini aktardı. Toplantıdan ayrılık kararı çıkmadı. Şenol Güneş ile Nihat Özdemir bugün tekrar bir araya gelip son sözlerini söyleyecek. Şenol Güneş'in Nihat Özdemir'e söyledikleri ortaya çıktı.

Milli takımla ilgili son dakika haberleri geliyor. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır mağlubiyet sonrasında eleştirilerin hedefindeki isim olan Şenol Güneş, Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştirdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e 'Bu işin tek sorumlusu benim.' diyen Şenol Güneş, gönderilirse 15 milyon TL tazminat alacak. İşte son durum...

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik tarihi yenilgi sonrası eleştiri okları teknik direktör Şenol Güneş'e çevrilmişti.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

Ay-Yıldızlı kafile çarşamba akşamı İstanbul'a dönerken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir yaşananları değerlendirmek için dün sabah Riva'da bir araya geldi.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

Toplantı 2 saat sürdü ancak 'devam ya da tamam' şeklinde bir açıklama yapılmadı. Riva'da gerçekleşen zirvede Şenol Güneş, yaşanan durum ve gelinen nokta ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZDEMİR'E: TEK SORUMLU BENİM!

Tecrübeli hocanın başkana, "Bu işin tek sorumlusu benim. TFF yönetiminin kararlarına saygı duyuyorum" dediği öğrenildi. TFF Başkanı Özdemir, Güneş'i dinlerken sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

'SONUÇLARIN BÖYLE OLMAMASI GEREKİYORDU...'

Özdemir'in, "Sonuçların böyle olmaması gerekiyordu. Çok iyi bir takımız" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Özdemir, TFF yönetiminin dün Kulüpler Birliği'nin yayın ihalesi komisyonu ile de bir toplantısı olması nedeniyle görüşmeden ayrılmak zorunda kalırken, "Daha rahat bir zamanda, tekrar oturup konuşalım" diyerek hocayla vedalaştı.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

GÖNDERİLİRSE TAZMİNATI 15 MİLYON TL!

İki taraf bugün yeniden bir araya gelecek ve konuyu netleştirecek. Eğer Şenol Güneş, Milli Takım'dan gönderilirse tazminat tutarı 15 milyon TL...

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

YARDIMCILARIYLA TOPLANTI YAPTI!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaptığı görüşmenin ardından Riva'dan ayrılıp TFF'nin Levent'teki binasına gitti. Hoca burada yardımcılarıyla bir araya gelirken, toplantı hakkında onları bilgilendirdiği öğrenildi.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

ŞENOL GÜNEŞ EVİNE GİTMEDİ RİVA'DA KALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda dönüşü havalimanından direkt olarak Riva'ya gitti ve geceyi burada geçirdi.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

İstanbul'a inişte bir hayli üzgün olan tecrübeli teknik adamın dün sabah TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapacağı toplantı nedeniyle Riva'da kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2000-2004 yılları arasında da A Milli Takımı çalıştıran Güneş'in 2. dönemi 2019 Mart ayında başladı. Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek tecrübeli hoca, Türkiye'nin başında 82 maça çıktı. 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

Milli takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde sıradaki maçta Norveç ile karşılaşacak. Norveç'in ardından Letonya deplasmanına gidecek milliler Türkiye'deki Cebelitarık ve deplasmandaki Karadağ maçlarıyla birlikte grup maçlarını noktalayacak.

Son dakika: O görüşmede neler yaşandı? Şenol Güneş’ten Özdemir’e: ’Tüm sorumluluk benim...’

Grupta Hollanda 13 puanla lider durumda. İkinci Norveç'in puanı da 13, Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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