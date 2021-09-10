Tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı! Manchester City’li Mendy yargılanacak!

3 FARKLI KADINA CİNSEL SALDIRI İDİDASI

Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayının üç farklı kadınla ilgili olduğu iddia ediliyor. Ortaya atılan tecavüz iddialarına göre geçen yıl Ağustos ve Ekim ayında 16 yaşından büyük olan kadınlara gerçekleştirildi.