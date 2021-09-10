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Giriş Tarihi: 10.9.2021 21:14 Son Güncelleme: 10.9.2021 21:30

Tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı! Manchester City'li Mendy yargılanacak!

Tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı! Manchester City’li Mendy yargılanacak!

Manches City’nin sol beki olan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Benjamin Mendy geçtiğimiz ay bir tecavüz suçlamasıyla gündeme bomba gibi düşmüşü. Mendy’nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında büyük eleştirilere sebep oldu. Mendy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Manchester City'nin 27 yaşındaki oyuncusu Benjamin Mendy, hakkındaki tecavüz iddiaları sonrası büyük eleştirilere sebep oldu.

Benjamin Mendy, geçen yıl Ekim ayında bir kadına evinde üç kez tecavüz etmekle suçlanıyor.

Mendy'nin geçen ay hapisten kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ikinci bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

3 FARKLI KADINA CİNSEL SALDIRI İDİDASI

Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayının üç farklı kadınla ilgili olduğu iddia ediliyor. Ortaya atılan tecavüz iddialarına göre geçen yıl Ağustos ve Ekim ayında 16 yaşından büyük olan kadınlara gerçekleştirildi.

MAHKEMEYE KELEPÇEYLE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı. Bej kazak ve eşofman altı giyen Mendy, resmi bir savunmaya girmedi ancak avukatı daha önce iddiaları şiddetle reddettiğini belirtti.

MENDY'NİN KOŞUCUSU DA SANIK OLARAK MAHKEMEYE GELDİ

İki buçuk hafta sürmesi beklenen geçici bir duruşma 24 Ocak'a ertelendi. 40 yaşında olan ve Mendy ile birlikte tecavüz iddialarında yer alan bir diğer sanık Louis Saha Matturie, Mendy ile birlikte aynı tarihte yargılanacak.

MENDY KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Mendy'nin "koşucusu" olarak tanımlanan Matturie, dört kez tecavüzle suçlanıyor. Mendy, tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Pep Guardiola tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Manchester konuyla ilgili şunları söylemişti: "Konu yasal bir sürece tabidir ve bu nedenle kulüp bu süreç tamamlanana kadar daha fazla yorum yapamaz."

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Tecavüz iddiaları ortalığı karıştırdı! Manchester City'li Mendy yargılanacak!
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