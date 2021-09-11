Forma rekabetinde Mostafa Mohamed'i geride bırakan ve hocası Fatih Terim'in 1. forveti olan Mbaye Diagne kıymete bindi. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu. İtalya'dan Cagliari veSuudi Arabistan'dan gelen 5 milyonEuro altı teklifleri Aslan değerlendirmeyealmadı. 29 yaşındaki Senegalli golcününiki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
G.SARAY'A YENİ SPONSOR
G.Saray, Tunç Holding A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Tunç Holding, sarı-kırmızılılarda futbol ve voleybol sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na sponsor oldu.