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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Diagne kıymete bindi

Diagne kıymete bindi
Forma rekabetinde Mostafa Mohamed'i geride bırakan ve hocası Fatih Terim'in 1. forveti olan Mbaye Diagne kıymete bindi. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu. İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri Aslan değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

G.SARAY'A YENİ SPONSOR
G.Saray, Tunç Holding A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Tunç Holding, sarı-kırmızılılarda futbol ve voleybol sonrasında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na sponsor oldu.

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Diagne kıymete bindi
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