Miralem Pjanic’ten Koeman ve Juventus sözleri! Transferin son gününde Beşiktaş’a neden transfer oldu?

"ALLEGRI İLE YENİDEN ÇALIŞMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARDIM"

Transfer döneminde Juventus'a dönme ihtimali olup olmadığı sorulan Pjanic, "Menajerimle bazı temas ve görüşmeler oldu ama transfer piyasası hiçbir zaman kolay olmamıştır. Juventus'a geri dönmek isterdim ve Allegri ile yeniden çalışmak için her şeyi yapardım.