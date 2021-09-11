Resmi gazetede yer alan karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Yapılan atamalarla beraber vatandaşlar bu isimlere ilişkin detayları merak ediyor. "Yeni AFAD başkanı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer kimdir?" soruları bu noktada sabah saatleriyle beraber yanıt aramaya başladı. İşte 11 Eylül atama kararları ve AFAD başkanlığına atanan Yunus Sezer hayatın ve kariyerine dair detaylar...