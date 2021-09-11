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Giriş Tarihi: 11.9.2021 07:24

Yeni AFAD başkanı Yunus Sezer kimdir? 11 Eylül Resmi Gazete ile atama kararları yayınlandı!

Yeni AFAD başkanı Yunus Sezer kimdir? 11 Eylül Resmi Gazete ile atama kararları yayınlandı!

Gelen son dakika haberine göre bugüne ilişkin Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla üç yeni atama kararı yayımlandı. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Resmi gazetedeki atama kararları sonrası vatandaşlar “Yeni AFAD başkanı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer kimdir?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 11 Eylül Resmi gazete atama kararları ve yeni AFAD başkanı gibi merak edilen tüm detaylar...

Resmi gazetede yer alan karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal olurken AFAD başkanı ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer oldu. Yapılan atamalarla beraber vatandaşlar bu isimlere ilişkin detayları merak ediyor. "Yeni AFAD başkanı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer kimdir?" soruları bu noktada sabah saatleriyle beraber yanıt aramaya başladı. İşte 11 Eylül atama kararları ve AFAD başkanlığına atanan Yunus Sezer hayatın ve kariyerine dair detaylar...

YUNUS SEZER KMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018'de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.

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Yeni AFAD başkanı Yunus Sezer kimdir? 11 Eylül Resmi Gazete ile atama kararları yayınlandı!
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