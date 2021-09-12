Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.9.2021 14:41

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Yeni transferleri ile sezona iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Sivasspor engelini de kayıpsız geçmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı ilk üç maçı gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, serisini sürdürerek Sivasspor karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün oynanacak olan mücadele, Kadıköy'e gidecek olan taraftarların yanı sıra ekranları başındaki futbolseverler tarafından da canlı izlenecek. Bu noktada, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE SİVAS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | FB SİVAS MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Sivasspor maçı, bugün 17.00'de başlayacak. Mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?

İşte, FB Sivasspor maçı canlı yayın izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Merk Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can Kahveci, Rossi, Berisha.

Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azibuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadele bugün oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak olan maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.

MÜCADELEYİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...
MasterChef kim kazandı, ana kadroya hangi isim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı kim birinci oldu?
Pfizer'den son dakika Biontech aşısı itirafı: 'Bu iş yürümeyecek' dedik!
Son dakika haberleri... Falaka görüntüleriyle gündeme gelmişti! Kargocunun eşi konuştu
Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlar, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS ek tercih yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Uilenberg'e sert sözler! 'Önce kendini eğitsin, önündeki penaltıyı görmedi...'
SON DAKİKA: Pereira'ya açık açık sordular: Oynatmayacaksan gidelim! 'Galatasaray'ın elinden aldık...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA