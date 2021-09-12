Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı ilk üç maçı gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, serisini sürdürerek Sivasspor karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün oynanacak olan mücadele, Kadıköy'e gidecek olan taraftarların yanı sıra ekranları başındaki futbolseverler tarafından da canlı izlenecek. Bu noktada, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

FENERBAHÇE SİVAS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | FB SİVAS MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Sivasspor maçı, bugün 17.00'de başlayacak. Mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?

İşte, FB Sivasspor maçı canlı yayın izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;