Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı ilk üç maçı gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, serisini sürdürerek Sivasspor karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün oynanacak olan mücadele, Kadıköy'e gidecek olan taraftarların yanı sıra ekranları başındaki futbolseverler tarafından da canlı izlenecek. Bu noktada, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Fenerbahçe Sivasspor maçı, bugün 17.00'de başlayacak. Mücadele, Ülker Stadı'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?
İşte, FB Sivasspor maçı canlı yayın izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;
Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Merk Hakan, Gustavo, Novak, Osayi, İrfan Can Kahveci, Rossi, Berisha.
Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azibuike, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadele bugün oynanacak. Saat 17.00'de başlayacak olan maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.
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