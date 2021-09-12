Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözlerin pasını sildi
Giriş Tarihi: 12.9.2021

Gözlerin pasını sildi

Gözlerin pasını sildi

Yeni Kartal Pjanic, ilk maçında asist yaptı, yüzde 82’lik pas oranı yakalayıp 7 kez ikili mücadele kazandı. 3 defa pas arası yapıp 4 şut pası veren Boşnak yıldız alkışları topladı

Kartal'ın yeni transferi Miralem Pjanic, performansı ile alkışları aldı. Takımının ilk golünde asisti yapan Boşnak oyuncu, 68 dakika sahada kalırken kullandığı 79 pasta %82.3'lük isabet oranı yakaladı. 12 kez ikili mücadeleye giren ve yedisini kazanan yıldız oyuncu, 1 defa hava topu kazandı. 4 kez şut pası verip 4 ortasında bir isabet sağlayan 31 yaşındaki orta saha, 3 kez de faule maruz kaldı. Yıldız oyuncu maçın ardından ise, "Burası inanılmaz bir kulüp. Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye. Bu takım iyi şeyler yapması için her şeye sahip. Bu karşılaşmayla aynı olmayacak. Maç sırasında bazen maç yerine taraftarı izledim" dedi.

PENALTI BEKLEDİLER
4. dakikada Beşiktaş ceza sahası içindeki pozisyonda Yeni Malatya penaltı bekledi ama karar çıkmadı. Kubilay'ın vuruşunda top Rosier'in eline gelirken orta hakem Arda Kardeşler, VAR'da Özgüç Türkalp'ten de uyarı gelmeyince devam kararı verdi.

TARAFTAR VODAFONE PARK'A AKIN ETTİ
Milli ara sonrasında sahasında Yeni Malatya'yı konuk eden Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Yüzde 50 kapasitesi açık olan stada 13 bin siyah-beyazlı futbolsever geldi. Taraftarlar, 2. gol sonrası şampiyonluk şarkılarına başladı...

YILDIZLAR TRİBÜNDE!
BEŞIKTAŞ'IN Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Umut Meraş ve Salih Uçan takım arkadaşlarına destek olmak için maçı tribünden takip etti. Atiba ve Larin, Kanada Milli Takımı'ndan geç döndüğü için, Salih kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle ve Umut Meraş ise sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı!
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı birinci oldu?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Son dakika: Hamit Altıntop'tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek
YKS ek tercih - yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih tarihleri 2021!
Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman diziye geri dönecek mi?
İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir
Son dakika: Michy Batshuayi gollerine başladı, Pjanic siftah yaptı! Beşiktaş rahat kazandı...
iPhone 13 ne zaman, hangi tarihte çıkacak, tanıtım ne zaman? iPhone 13 tanıtım lansmanına günler kala Türkiye satış fiyatı sızdırıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözlerin pasını sildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA