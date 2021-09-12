Gözlerin pasını sildi

Yeni Kartal Pjanic, ilk maçında asist yaptı, yüzde 82’lik pas oranı yakalayıp 7 kez ikili mücadele kazandı. 3 defa pas arası yapıp 4 şut pası veren Boşnak yıldız alkışları topladı
Kartal'ın yeni transferi Miralem Pjanic, performansı ile alkışları aldı. Takımının ilk golünde asisti yapan Boşnak oyuncu, 68 dakika sahada kalırken kullandığı 79pasta %82.3'lük isabet oranı yakaladı. 12 kez ikili mücadeleye giren ve yedisini kazanan yıldız oyuncu, 1 defa hava topu kazandı. 4kez şut pası verip 4 ortasında bir isabet sağlayan 31 yaşındaki orta saha, 3 kez de faule maruz kaldı. Yıldız oyuncu maçın ardından ise, "Burası inanılmaz bir kulüp. Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye. Bu takım iyi şeyler yapmasıiçin her şeye sahip. Bu karşılaşmaylaaynı olmayacak. Maç sırasında bazen maçyerine taraftarı izledim" dedi.
PENALTI BEKLEDİLER
4. dakikada Beşiktaş ceza sahası içindeki pozisyonda Yeni Malatya penaltı bekledi ama karar çıkmadı. Kubilay'ın vuruşunda top Rosier'in eline gelirken orta hakem Arda Kardeşler, VAR'da Özgüç Türkalp'ten de uyarı gelmeyince devam kararı verdi.
TARAFTAR VODAFONE PARK'A AKIN ETTİ
Milli ara sonrasında sahasında Yeni Malatya'yı konuk eden Beşiktaş'ı taraftarı yalnız bırakmadı. Yüzde 50 kapasitesi açık olan stada 13 bin siyah-beyazlı futbolsever geldi. Taraftarlar, 2. gol sonrası şampiyonluk şarkılarına başladı...
YILDIZLAR TRİBÜNDE!
BEŞIKTAŞ'IN Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Umut Meraş ve Salih Uçan takım arkadaşlarına destek olmak için maçı tribünden takip etti. Atiba ve Larin, Kanada Milli Takımı'ndan geç döndüğü için, Salih kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle ve Umut Meraş ise sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.