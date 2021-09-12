Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...
Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:23 Son Güncelleme: 12.9.2021 22:36

Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...

Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig’e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...

Son dakika haberleri... 12 yıl sonra Premier Lig'e geri dönen Cristiano Ronaldo, bugünkü Manchester United - Newcastle United maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Ronaldo ilk maçında 2 gol atarak Premier Lig'e rüya gibi bir başlangıç yaptı. Manchester United rakibi Newcastle United'ı Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Lingard'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. İşte Ronaldo'dan maç sonrası ilk açıklama...

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e golle geri döndü. Herkesin merakle beklediği maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, Newcastle karşısında 45+2. ve 62. dakikada takımının iki golünü de atarak Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester United, Newcastle United'ı Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Lingard'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Premier League'de son iki sezonda toplam 6 asist yapan Pogba, bu sezon ilk 4 maçta 7 asist yaptı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo: "Old Trafford'a dönüşüm, bu stadyuma neden 'Düşler Tiyatrosu' dendiğinin ufak bir hatırlatmasıydı."

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (vs Manchester City) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün). (OPTA)

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Manchester United formasıyla gol atan en yaşlı 3. oyuncu oldu.

-39 yaş, 86 gün; Ryan Giggs
-37 yaş, 304 gün; Paul Scholes
-36 yaş, 218 gün; Cristiano Ronaldo

ROONEY'DEN RONALDO YORUMU

İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için olumlu yorumlarda bulundu. Ronaldo'nun tıpkı Ryan Giggs gibi 40 yaşına kadar oynayabileceğini ifade eden Rooney, 'Onun 40 yaşına kadar oynaması ve goller atması beni şaşırtmaz.' dedi.

'RONALDO HALA HARİKA DURUMDA!'

'Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda.

Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum. 12 yılın ardından Ronaldo'nun artık bambaşka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın için kritik yılsonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu
Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman ve kaç güne açıklanır? 2021-2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: İrfan Can ve Mert Hakan Pereira'ya açık açık sordu! 'Biz onu Galatasaray'ın elinden aldık...'
MasterChef kim elendi? Dün akşam MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde veda eden isim belli oldu!
Son dakika haberi: Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'e flaş sözler! "Milyonların merak ettiği şey..."
Son dakika: Ronaldo'nun muhteşem startı sonrası Solskjaer'den olay yorum! 'Her maç oynaması imkansız...'
DGS tercih sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen tehlike: K-Pop!
Zincir marketlerdeki fiyat farkı 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Oyunu vatandaş ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA