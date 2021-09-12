Son dakika: Cristiano Ronaldo Premier Lig’e rüya gibi başlangıç yaptı! 2 gol...

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e golle geri döndü. Herkesin merakle beklediği maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, Newcastle karşısında 45+2. ve 62. dakikada takımının iki golünü de atarak Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Manchester United, Newcastle United'ı Ronaldo (2), Bruno Fernandes ve Lingard'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.
Premier League'de son iki sezonda toplam 6 asist yapan Pogba, bu sezon ilk 4 maçta 7 asist yaptı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.
Cristiano Ronaldo: "Old Trafford'a dönüşüm, bu stadyuma neden 'Düşler Tiyatrosu' dendiğinin ufak bir hatırlatmasıydı."
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (vs Manchester City) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün). (OPTA)
Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de Manchester United formasıyla gol atan en yaşlı 3. oyuncu oldu.
-39 yaş, 86 gün; Ryan Giggs
-37 yaş, 304 gün; Paul Scholes
-36 yaş, 218 gün; Cristiano Ronaldo
ROONEY'DEN RONALDO YORUMU
İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için olumlu yorumlarda bulundu. Ronaldo'nun tıpkı Ryan Giggs gibi 40 yaşına kadar oynayabileceğini ifade eden Rooney, 'Onun 40 yaşına kadar oynaması ve goller atması beni şaşırtmaz.' dedi.
'RONALDO HALA HARİKA DURUMDA!'
'Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda.
Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum. 12 yılın ardından Ronaldo'nun artık bambaşka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.'