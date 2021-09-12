SON DAKİKA: Michy Batshuayi gollerine başladı, Pjanic siftah yaptı! Beşiktaş rahat kazandı!

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip, puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 7' ve 52'de Michy Batshuayi ile 10'da Kevin N'Koudou kaydetti.
Bu sonuçla 10 puana ulaşan Beşiktaş maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez sezonun ilk dört maçını da gol yemeden tamamladı. (Opta)
-1968/69
-1985/86
-2021/22
PJANIC VE BATSHUAYI SAHNEYE ÇIKTI!
Maç çok hızlı başlayan Beşiktaş 7. dakikada yeni transferler Miralem Pjanic'in harika asistiyle Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 52. dakikada bu sefer yaptığı presin karşılığını alan Belçikalı golcü, kaleci Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği topa baskı yaptı ve kendisine çarpan top ağlara gitti.
Batshuayi: "Daha iyiye giden bir ekibiz. Bugün çok iyiydik ama daha iyi olacağız."
PJANİC: "BİR ARA MAÇI BIRAKIP TARAFTARI SEYRETTİM"
Miralem Pjanic: "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Burası muhteşem bir kulüp ve muhteşem bir taraftar var. İlk maçımdı bu benim. Bu sezon çok başarılı olacağız. Bu maçı kolay hale getiren bizdik. Sahaya çıkınca bir ara maçı bırakıp taraftarları izlemeye başladım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapmak için her şeye sahip diyebilirim. Çok başka bir turnuva ve çok başka bir seviye orası."
TEIXEIRA VE VIDA SAKATLANDI!
Beşiktaş'ta 20'de Domagoj Vida ve 43'te Alex Teixeira sakatlanarak oyundan çıktı. Vida'nın yerine Welinton, Teixeira'nın yerine Can Bozdoğan oyuna girdi.
Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi.
"İÇSAHADA KESİNLİKLE FİRE VERMEK İSTEMİYORUZ"
Sergen Yalçın: "Malatyaspor, son iki haftadır kazanmış ve iyi bir takımdı. İyi konsantre olduk, oyuncularımız ne oynadıklarının farkındaydı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İzleyenlerin hoşuna gidebilecek bir futbol oynadık."
TEİXEİRA'DAN KÖTÜ HABER
Sergen Yalçın: "Alex Teixeira'nın çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Arka adalede problem oldu."
Sergen Yalçın: "Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim."
Sergen Yalçın: "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 30 atar. Yani bunu bilemem."
PJANIC İLK KEZ SAHNE ALDI!
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de sahaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarşamba günü Bosna Hersek milli takımı kampından dönen Pjanic'i Yeni Malatyaspor karşısında görevlendirdi. Pjanic böylelikle ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla tanıştı.
SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti. VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi. Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.
DİNLENDİRİLEN ATİBA VE LARİN MAÇI STATTA İZLEDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi. Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.
MADALYALI PARALİMPİK SPORCULARI DA MAÇI İZLEDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay w1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ve bronz madalya kazanan Bahattin Hekimoğlu ile makaralı yay karışık takımında gümüş madalya kazanan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz karşılaşmayı statta takip etti. Mücadele öncesinde başarılı sporculara forma hediye edildi.