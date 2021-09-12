SON DAKİKA: Michy Batshuayi gollerine başladı, Pjanic siftah yaptı! Beşiktaş rahat kazandı!

"İÇSAHADA KESİNLİKLE FİRE VERMEK İSTEMİYORUZ"

Sergen Yalçın: "Malatyaspor, son iki haftadır kazanmış ve iyi bir takımdı. İyi konsantre olduk, oyuncularımız ne oynadıklarının farkındaydı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İzleyenlerin hoşuna gidebilecek bir futbol oynadık."

TEİXEİRA'DAN KÖTÜ HABER

Sergen Yalçın: "Alex Teixeira'nın çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Arka adalede problem oldu."

Sergen Yalçın: "Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim."

Sergen Yalçın: "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 30 atar. Yani bunu bilemem."