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Giriş Tarihi: 12.9.2021 10:10

Süper Lig'de bugün kimin maçı var ve hangi kanalda? 12 Eylül beIN Sports yayın akışı listesi

Süper Lig’de bugün kimin maçı var ve hangi kanalda? 12 Eylül beIN Sports yayın akışı listesi

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla farklı mağlup etti. Beşiktaş ise Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçti. Bu noktada, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı ve beIN Sports yayın akışı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de bugün kimin maçı var ve hangi kanalda? İşte, 12 Eylül beIN Sports yayın akışı listesi

Milli maç arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın ilk gün maçlarında, dört karşılaşma oynandı. Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Kayserispor, rakiplerini mağlup ederek 3 puana ulaştı. Bu doğrultuda, ikinci gün maçları merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig'de bugün kimin maçı var sorusuna yanıt aramaya başladı. Bununla beraber, beIN Sports yayın akışı da belli oldu. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? İşte, 12 Eylül beIN Spors yayın akışı programı

SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR, HANGİ KANALDA? 12 EYLÜL BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI

  • 17.00 Fenerbahçe - Sivasspor // beIN Sports 1
  • 17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor // beIN Sports 2
  • 20.00 Trabzonspor - Galatasaray beIN Sports 1
  • 20.00 Göztepe - Başakşehir // beIN Sports 2

13 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor

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Süper Lig'de bugün kimin maçı var ve hangi kanalda? 12 Eylül beIN Sports yayın akışı listesi
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