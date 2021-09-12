Süper Lig’de bugün kimin maçı var ve hangi kanalda? 12 Eylül beIN Sports yayın akışı listesi

Milli maç arasının ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 4. haftanın ilk gün maçlarında, dört karşılaşma oynandı. Fatih Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Kayserispor, rakiplerini mağlup ederek 3 puana ulaştı. Bu doğrultuda, ikinci gün maçları merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig'de bugün kimin maçı var sorusuna yanıt aramaya başladı. Bununla beraber, beIN Sports yayın akışı da belli oldu. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda? İşte, 12 Eylül beIN Spors yayın akışı programı