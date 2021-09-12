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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Yeni hocayı Altıntop bitirecek

Yeni hocayı Altıntop bitirecek

TFF yöneticisi, Löw ve Kuntz için nabız yokladı. Yüz yüze görüşmeler ilerleyen günlerde Almanya’da

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç, 11 Ekim'de Letonya ile oynayacağı kritik maçlar öncesi teknik direktör seferberliği başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası TFF Yönetim Kurulu, hoca görüşmeleri için görevi eski futbolcu ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop'a verdi. Altıntop ilk temasını Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'ndaki görevini EURO 2020 sonrası bırakan ve takım çalıştırmayacağını açıklayan Joachim Löw ile kurdu. 61 yaşındaki hocaya kalan 4 maç artı bundan sonraki süreç için sözlü teklif götürüldü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben 4 maçlık bir görevi düşünmem. Zaten şu an dinleniyorum. Grup karşılaşmalarını tamamlayın, isterseniz ondan sonra tekrar görüşürüz" yanıtını verdi.

'YENİ TEKNİK ADAMIN ÜCRETİ DÜŞÜK OLMALI'
Altıntop, Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile de temas kurup, nabız yokladı. Taraflar önümüzdeki günlerde Almanya'da yüz yüze de görüşecek. İki yabancı teknik adam için bu gelişmeler yaşanırken TFF yönetiminde şu konu da tartışıldı: "Yüksek maliyetli bir hoca, eleştirileri artırır. Yeni teknik adamın ücretini düşük tutmalıyız." Bunun üzerine, "O zaman bu şartlarda Löw'ü getiremeyiz" fikri öne çıktı. İkinci plan, 4 maç için görevi yerli bir teknik adama vermekti. Milli takımda çalışmış, futbolcuların saygı duyacağı Mustafa Denizli isminde uzlaşma oldu. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı da gündeme geldi ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir karşı çıktı. Altıntop'tan öncelikle Kuntz için gelecek haber beklenirken, 4 maç için de Denizli ve Okan Buruk'la temas kurulması kararlaştırıldı.

ÇALIMBAY SEVE SEVE
OKAN Buruk ve Mustafa Denizli ile birlikte adı Milli Takım için anılan yerli hocalar arasında yer alan Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Milli Takım'ı herkes düşünür. Tabii ki seve seve görevimizi yaparız. Şu anda öyle bir şey yok. Bir şey söylememiz de doğru olmaz" dedi. Konu Milli Takım olduğunda yönetimin de zorluk çıkarmayacağının altını çizen 58 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözleşmemde Milli Takım'la ilgili özel bir madde yok. Zaten hangi kulüp olursa olsun, Ay-Yıldızlı ekibe izin verilir, bir sorun olacağını zannetmiyorum."

KUNTZ'UN 2 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Bu sürede 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.

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Yeni hocayı Altıntop bitirecek
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