Yeni hocayı Altıntop bitirecek

TFF yöneticisi, Löw ve Kuntz için nabız yokladı. Yüz yüze görüşmeler ilerleyen günlerde Almanya’da
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç, 11Ekim'de Letonya ile oynayacağı kritik maçlar öncesi teknik direktör seferberliği başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası TFF YönetimKurulu, hoca görüşmeleri için görevi eski futbolcuve TFF yöneticisi Hamit Altıntop'a verdi. Altıntop ilk temasını Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'ndaki görevini EURO 2020 sonrası bırakan ve takım çalıştırmayacağını açıklayan Joachim Löw ile kurdu. 61 yaşındaki hocaya kalan 4 maç artıbundan sonraki süreç için sözlü teklif götürüldü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben 4 maçlık birgörevi düşünmem. Zatenşu an dinleniyorum.Grup karşılaşmalarınıtamamlayın, istersenizondan sonra tekrar görüşürüz" yanıtını verdi.
'YENİ TEKNİK ADAMIN ÜCRETİ DÜŞÜK OLMALI'
Altıntop, Almanya U21 Teknik DirektörüStefan Kuntz ile de temas kurup, nabızyokladı. Taraflar önümüzdeki günlerde Almanya'dayüz yüze de görüşecek. İki yabancıteknik adam için bu gelişmeler yaşanırkenTFF yönetiminde şu konu da tartışıldı: "Yüksekmaliyetli bir hoca, eleştirileri artırır. Yeniteknik adamın ücretini düşük tutmalıyız."Bunun üzerine, "O zaman bu şartlardaLöw'ü getiremeyiz" fikri öne çıktı. İkinciplan, 4 maç için görevi yerli bir teknik adamavermekti. Milli takımdaçalışmış, futbolcularınsaygı duyacağı MustafaDenizli isminde uzlaşmaoldu. Sergen Yalçınile Abdullah Avcıda gündeme geldi ancakTFF Başkanı Nihat Özdemir karşı çıktı. Altıntop'tanöncelikle Kuntz için gelecek haberbeklenirken, 4 maç için de Denizli ve OkanBuruk'la temas kurulması kararlaştırıldı.
ÇALIMBAY SEVE SEVE
OKAN Buruk ve Mustafa Denizli ile birlikte adı Milli Takım için anılan yerli hocalar arasında yer alan Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Milli Takım'ı herkes düşünür. Tabii ki seve seve görevimizi yaparız. Şu anda öyle bir şey yok. Bir şey söylememiz de doğru olmaz" dedi. Konu Milli Takım olduğunda yönetimin de zorluk çıkarmayacağının altını çizen 58 yaşındaki hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözleşmemde Milli Takım'la ilgili özel bir madde yok. Zaten hangi kulüp olursa olsun, Ay-Yıldızlı ekibe izin verilir, bir sorun olacağını zannetmiyorum."
KUNTZ'UN 2 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Bu sürede 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.