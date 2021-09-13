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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Alkışlar Altay’a!

Alkışlar Altay’a!
Süper Lig'de ilk 3 maçta gol yemeyen Altay Bayındır, Toni Schumacher'den (1988/89) bu yana bir sezonda çıktığı ilk 4 maçta da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi olmak için Sivasspor karşısına çıktı. Ancak kendi hatasında golü yedi. Kalesinde gol görmeyen takım olarak Beşiktaş, kaleci olarak da Ersin Destanoğlu kaldı. Buna rağmen sarı-lacivertli taraftarın genç kaleciye desteği vardı. Kadıköy'de maç sonu, Altay'ı tribünlere çağırıp alkışladılar.



Altay, arkadaşından gelen topu uzaklaştıramadı. Topu kazanan Pedro Henrique, çalım atmak isterken genç kaleci tarafından yerde kaldı. Halis Özkahya önce penaltı vermedi, VAR'dan gelen uyarı ile önce pozisyonu izledi ardından penaltı noktasını gösterdi.
Geçen sene de Kayseri formasıyla F.Bahçe'ye gol atan, bu sezon sarılacivertlilerin filesini ilk havalandıran isim olan Pedro, bu durum için "Bence tesadüf" dedi. Penaltı içinse "Ayağa oynamayı seven bir kaleci. Ufak bir hata yaptı. Penaltı haklı karardı" yorumu yaptı.

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Alkışlar Altay’a!
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