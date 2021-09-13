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Giriş Tarihi: 13.9.2021 13:45 Son Güncelleme: 13.9.2021 13:45

Eintracht Frankfurt maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!

İHA
Eintracht Frankfurt maçı öncesi Fenerbahçe’de 5 eksik!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu antrenmanda yer almadı.

Dün akşam DG Sivasspor ile 1-1 berabere kalınan maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular saat 10.00'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Salı günü yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Eintracht Frankfurt maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik!
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