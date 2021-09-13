Bir puandan değil ancak takım ruhundan memnun olduğunu belirten Vitor Pereira, hakemleri eleştirdi: “Yüksek ritimde oynamayı seviyorum ama hakemler oynatmıyor”
Fenerbahçe ile ligde ilk puan kaybını yaşayan Vitor Pereira, "Gerçektenzorlu bir maçtı. Takım ruhunu gösteripkoştuk, bastık ama bazı problemlervardı. Yeni oyuncular vardı, onların kaynaşması için zamanımız yoktu. Oyun çok durdu, sakatlıklardan dolayı da aynı şey yaşandı. Hatalarımızdan ders alıp yolumuzadevam edeceğiz. Ama yine de takım ruhu çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Taraftarlar dafantastikti. Onlara 3 puan veremediğimiz içinüzgünüm. Zamana ihtiyacımız var" dedi.
ALTAY BUGÜNE KADAR BİZİ ÇOK KURTARDI Pereira sözlerini şöyle sürdürdü: "1 puan beni mutlu etmiyor, herzaman 3 puanı arzuluyorum ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum. Ben yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum takımımı ama rakipler istediği gibi oynayabilir. Hakemlerin bu kadar oyunun durmasınaizin vermemesi gerekiyor. Ama bunlarıbahane göstermem. 5 sene önceki tecrübemle biliyorum ki her maçta puan kaybedebilirsiniz. Altay bugüne kadar bize çok puan kazandırdı.Benim isteğim birlik olma ruhu. Ailegibi ayakta durmamız gerekiyor. "
8+3'E KARŞI DEĞİLİM
8+3 yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Vitor Pereira, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncularındeğerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra onagüvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.
İDMANLA ALAKASI YOK
Sakatlıkların sebebiyle ilgili soruyu da Portekizli çalıştırıcı şöyle yanıtladı: "Biz yoğunve baskılı bir oyun istiyoruz. Milli takımlarda bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."
Pereira kendini tekrarladı. 2015-16'da ilk 4 haftayı 1 beraberlik 3 galibiyetle tamamlamıştı. Portekizli hoca o sezon beraberliği, 2. hafta Rize deplasmanında almıştı. O dönem 6 gol atıp, 2 yedi. Bu sezon 6 kez ağları sarsıp, kalesinde 1 gol gördü.