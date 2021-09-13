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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Hakemler oynatmıyor

Hakemler oynatmıyor

Bir puandan değil ancak takım ruhundan memnun olduğunu belirten Vitor Pereira, hakemleri eleştirdi: “Yüksek ritimde oynamayı seviyorum ama hakemler oynatmıyor”

Fenerbahçe ile ligde ilk puan kaybını yaşayan Vitor Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Takım ruhunu gösterip koştuk, bastık ama bazı problemler vardı. Yeni oyuncular vardı, onların kaynaşması için zamanımız yoktu. Oyun çok durdu, sakatlıklardan dolayı da aynı şey yaşandı. Hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam edeceğiz. Ama yine de takım ruhu çok iyiydi. Takım halinde savaştık. Taraftarlar da fantastikti. Onlara 3 puan veremediğimiz için üzgünüm. Zamana ihtiyacımız var" dedi.

ALTAY BUGÜNE KADAR BİZİ ÇOK KURTARDI
Pereira sözlerini şöyle sürdürdü: "1 puan beni mutlu etmiyor, her zaman 3 puanı arzuluyorum ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum. Ben yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum takımımı ama rakipler istediği gibi oynayabilir. Hakemlerin bu kadar oyunun durmasına izin vermemesi gerekiyor. Ama bunları bahane göstermem. 5 sene önceki tecrübemle biliyorum ki her maçta puan kaybedebilirsiniz. Altay bugüne kadar bize çok puan kazandırdı. Benim isteğim birlik olma ruhu. Aile gibi ayakta durmamız gerekiyor. "

8+3'E KARŞI DEĞİLİM
8+3 yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Vitor Pereira, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra ona güvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

İDMANLA ALAKASI YOK
Sakatlıkların sebebiyle ilgili soruyu da Portekizli çalıştırıcı şöyle yanıtladı: "Biz yoğun ve baskılı bir oyun istiyoruz. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."
Pereira kendini tekrarladı. 2015-16'da ilk 4 haftayı 1 beraberlik 3 galibiyetle tamamlamıştı. Portekizli hoca o sezon beraberliği, 2. hafta Rize deplasmanında almıştı. O dönem 6 gol atıp, 2 yedi. Bu sezon 6 kez ağları sarsıp, kalesinde 1 gol gördü.

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