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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Kadıköy’de aRıza var!

VOLKAN DEMİR
Kadıköy’de aRıza var!

Fenerbahçe'yi geçen sezon şampiyonluktan eden Sivasspor, bu kez Altay'ın ikramıyla puanı kaptı. Yeni transferler Berisha ve Rossi ile destekli kadrosuyla sahaya çıkan Kanarya, Osayi'nin golüyle öne geçti. Pek çok maçta takımı ipten alan Altay'ın hatasında Henrique penaltıdan skoru eşitledi. Rıza Çalımbay'ın talebeleri bu sezon sarı-lacivertlilere ilk puan kaybını yaşattı

Lige üçte üçle başlayıp kendini Avrupa Ligi gruplarına atmayı başaran Fenerbahçe, Sivas önünde bu sezon en coşkulu taraftar topluluğunun desteğiyle başladı maça... Yeni transferlerin de sahada olmasıyla coşku arttı.
Mücadelenin ilk dakikaları büyük bir heyecan vardı. Müthiş baskı ve ön alan presiyle pozisyonlar bulan Fenerbahçe, golü de Nijeryalı oyuncusi Osayi'nin ayağından yakaladı.
Farkı artıracak baskıyı kurmak yerine tempoyu düşürdüler. Üzerine Altay'ın bireysel hatası eklenince Sivas devreye Henrique'nin penaltısıyla beraberlikle girdi.
İkinci yarıda beklenen baskı kurulamadı. Üzerine yaşanan sakatlıklar gelince düzen iyice bozuldu. Teknik heyet aynı anda yaşanan üç sakatlık nedeniyle yapacağı değişiklik üzerinde dakikalarca tartıştı.
Fenerbahçe oyun coşkusu ve mücadele konusunda belki de ligin en iyisi. Ancak üretim konusundaki sıkıntı bu maçta an büyük handikaptı. Baskı oluşsa da gol pozisyonu üretim sıkıntısı puan kaybına yol açtı.

FENERBAHÇE'YE GEÇİT VERMİYOR
Kanarya, son 4 sezonda Sivasspor'u sadece 1 kez yendi (2018-19 /2-1), 2 maç berabere biterken, 3 karşılaşmayı Yiğidolar kazandı. 2019-20'de iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, geçen sezon deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönmüş, Kadıköy'de 2-1 mağlup olup, şampiyonluğu kaçırmıştı. Dün de Sivas, 1 puanı almayı bildi.

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Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez bir maçın ilk yarısında gol attı. Adana Demir, Antalya ve Altay'a karşı ilk yarılar 0-0 bitmişti.

FRANKFURT'TAN AYNI TARİFE
Fenerbahçe'nin perşembe günü karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 4. haftasında Stuttgart'la 1-1 berabere kaldı. Frankfurt 79'da Kostic'le 1-0 öne geçti. 82'de Anton gördüğü kırmızı ile Frankfurt'u 10 kişi bıraktı. Stuttgart 88'de Marmoush ile skoru eşitledi. Henüz galibiyeti olmayan Frankfurt üst üste 3. beraberliğini aldı.

'ATMOSFER HARİKAYDI'
Fenerbahçe'nin milli arada renklerine kattığı isimlerden olan ve 73'te İrfan'ın yerine oyuna giren Max Meyer, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Sahada az bir süre geçirdim ama mutluluk vericiydi. Harika bir atmosfer vardı. Uzun süredir böyle bir atmosfer görmemiştim."

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Kadıköy’de aRıza var!
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