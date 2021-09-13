Welinton’a partner aranıyor

Borussia Dortmund maçında Vida-Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi. Necip, YeniMalatyaspor karşılaşmasında 14ikili mücadelenin 8'inden galibiyetleayrılırken 3 hava topukazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adımönde olduğu gelen bilgiler arasında.