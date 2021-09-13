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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Welinton’a partner aranıyor

Welinton’a partner aranıyor
Borussia Dortmund maçında Vida-Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi. Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.

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Welinton’a partner aranıyor
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