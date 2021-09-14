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Giriş Tarihi: 14.9.2021

B. Dortmund maçına tanıdık hakem: Lahoz

B. Dortmund maçına tanıdık hakem: Lahoz
Beşiktaş-B.Dortmund karşılaşmasına Mateu Lahoz atandı. Yarın 19.45'te Vodafone Park'taki mücadelede İspanyol hakemin yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Daha önce Beşiktaş, Lahoz'un yönettiği maçlarda 21 Kasım 2017'de Porto ile evinde 1-1 berabere kalırken 13 Nisan 2017'de Lyon deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

ANAHTAR PJANİC OLACAK
Sergen Yalçın, B.Dortmund maçı için ilk 11'in 10'unu belir ledi. Sakatlanan Vida'nın yerine Montero ya da Necip arasındaki tercih son idmanda kararlaştırılacak. Ancak Necip bir adım önde. Sol bekte N'Sakala, hızı nedeniyle öne çıkarken Sergen Yalçın; Josef, Atiba ve Pjanic ile oyunu Dortmund'un yarı sahasına yıkmayı planlıyor. Hücum ise Larin, Ghezzal ve Batshuayi'ye emanet.

MUHTEMEL 11

Ersin
Rosier
Welinton
Necip
N'Sakala (Montero)
Atiba
Josef
Ghezzal
Pjanic
Larin
Batshuayi

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B. Dortmund maçına tanıdık hakem: Lahoz
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