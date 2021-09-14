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Giriş Tarihi: 14.9.2021 21:03 Son Güncelleme: 14.9.2021 21:05

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'den Beşiktaş yorumu: "Güçlü bir takım..."

AA
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose’den Beşiktaş yorumu: Güçlü bir takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rose, müsabakaya hazır olduklarını belirterek, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Maçın heyecanlı geçeceğinden eminim. Beşiktaş savunmada çok agresif oynuyor. Buna hazırlıklıyız. Açık oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir maç oynayacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Oyuncularımız çok azimli. Lige iyi başladık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu sezon tarih yazmayı ümit ediyoruz. İyi bir maç oynayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sarı-siyahlı takımın Alman milli futbolcusu Marco Reus ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "İyi bir maç olacağını ümit ediyoruz. Formasyonlarımızda bazı açıklar mevcut. Amacımız bu eksikleri kapatmak. Beşiktaş güçlü bir takım olduğu için bunları kapatmamız gerekiyor. Bunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'den Beşiktaş yorumu: "Güçlü bir takım..."
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