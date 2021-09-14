Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne golle döndü! Young Boys-Manchester United (CANLI)

Juventus'tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United'a tam 12 yıl aranın ardından geri dönen Cristiano Ronaldo, ilk maçında 2 gol birden attı ve Premier Lig'de yeniden tüm futbolseverleri büyülemeyi başardı.
Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. F Grubu'nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak olan İngiliz devi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz...
CANLI | YOUNG BOYS 0-1 MANCHESTER UNITED
13' Ronaldo
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)