Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne golle döndü! Young Boys-Manchester United (CANLI)
Giriş Tarihi: 14.9.2021 19:34 Son Güncelleme: 14.9.2021 20:08

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne golle döndü! Young Boys-Manchester United (CANLI)

Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi’ne golle döndü! Young Boys-Manchester United CANLI

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, efsanesi olduğu kulüple Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Devler Ligi'nin yeni sezonunda Young Boys ile Manchester United karşı karşıya geliyor. F Grubu'nda mücadele eden iki takımın mücadelesi, saat 19.45'te başladı. Cristiano Ronaldo, 13'üncü dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Juventus'tan ayrılarak efsanesi olduğu Manchester United'a tam 12 yıl aranın ardından geri dönen Cristiano Ronaldo, ilk maçında 2 gol birden attı ve Premier Lig'de yeniden tüm futbolseverleri büyülemeyi başardı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. F Grubu'nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak olan İngiliz devi, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz...

CANLI | YOUNG BOYS 0-1 MANCHESTER UNITED

13' Ronaldo

İLK 11'LER

Young Boys: Ballmoos, Camara, Garcia, Lauper, Hefti, Sierro, Ngamaleu, Fassnacht, Aebischer, Martins, Elia

Manchester United: David de Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Pogba, Fred, Fernandes, Sancho, D. van de Beek, Ronaldo

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen büyük tehlike: K-Pop!
Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saate kilitlendi
DGS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM AİS 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt ücretleri ne kadar ve yurt depozitosu kaç para? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Sinan Özen’in kızı Neva yedi kez ameliyat olmuştu… Ünlü sanatçı ilk kez paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne golle döndü! Young Boys-Manchester United (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA