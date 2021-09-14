Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 13 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Daha önce Ekim ayında yapılan İphone 12'nin lansmanın ardından gözler yeni çıkacak serinin tarihine, fiyatına ve özelliklerine çevrildi. iPhone yeni özelliklerine bakacak olursak, tam ekran olan yeni modelin çentik boyutunun küçüleceği öne sürüldü. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni serisi iPhone 13 çıkış tarihi ve fiyat bilgisi!
Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtılacağını duyurdu.
Tanıtım ve satış tarihi dışında, şimdi de iPhone 13 serisinin fiyatlarını ortaya koyan bir rapor paylaşıldı. Fiyat listesine göre iPhone 13 mini'nin standart modeli 850 dolar olacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia edildi. Detaylar bugünkü lansman sonrası belli olacak…
Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:
iPhone 13 mini fiyatları:
64 GB — 850 dolar
128 GB — 927 dolar
256 GB — 1.051 dolar
iPhone 13 fiyatları:
64 GB — 973 dolar
128 GB — 1.051 dolar
256 GB — 1.174 dolar
iPhone 13 Pro fiyatları:
128 GB — 1.313 dolar
512 GB — 1.622 dolar
1 TB — 2.055 dolar
iPhone 13 Pro Max fiyatları:
128 GB — 1.437 dolar
512 GB — 1.746 dolar
1 TB — 2.179 dolar
Sonuç olarak bu fiyatların ne kadar doğru olduğu şüpheli. Asıl fiyatlandırmayı ise Apple, iPhone 13 serisini tanıttığında öğreneceğiz.