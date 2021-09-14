Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 13 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Daha önce Ekim ayında yapılan İphone 12'nin lansmanın ardından gözler yeni çıkacak serinin tarihine, fiyatına ve özelliklerine çevrildi. iPhone yeni özelliklerine bakacak olursak, tam ekran olan yeni modelin çentik boyutunun küçüleceği öne sürüldü. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni serisi iPhone 13 çıkış tarihi ve fiyat bilgisi!