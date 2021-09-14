Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı canlı yayın izle ekranı | Apple iPhone 13 serisini canlı yayın ile Youtube kanalından yayınlayacak!
Giriş Tarihi: 14.9.2021 17:52 Son Güncelleme: 14.9.2021 17:54

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı canlı yayın izle ekranı | Apple iPhone 13 serisini canlı yayın ile Youtube kanalından yayınlayacak!

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı canlı yayın izle ekranı | Apple iPhone 13 serisini canlı yayın ile Youtube kanalından yayınlayacak!

iPhone 13 tanıtım lansmanı canlı yayın ile takip etmek isteyen milyonlarca teknoloji tutkunu detayları araştırmaya başladı. Uzunca bir süredir merakla beklenen serinin özellikleri, Türkiye satış fiyatı gibi birçok detay merak konusu haline gelirken öte yandan iPhone 13 tanıtım lansmanı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Teknoloji devi Apple’ın yeni serisiyle beraber geliştirilen diğer ürünlerin de lansmanda yer alması bekleniyor. İşte Apple youtube kanalı ile iPhone 13 tanıtımı canlı izle ekranı gibi tüm detaylar...

iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı bugün gerçekleşirken merakla beklenen serinin lansmanını naklen izlemek isteyen binlerce teknoloji tutkunu Apple Youtube sayfasına kilitlendi. Tanıtımın bu kanal üzerinden yayınlanması beklentiler arasında yerini alırken yeni serinin özellikleri ve satış fiyatı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Haberimizden Apple'ın Youtube kanalı ile iPhone 13 tanıtımı canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz. İşte 14 Eylül iPhone 13 tanıtım lansmanı canlı izle ekranı ve detaylar...

IPHONE 13 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, yeni iPhone 13 serisinin ve beraberindeki yeni cihazların ve yazılımların 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtılacağını duyurdu.

Tanıtım ve satış tarihi dışında, şimdi de iPhone 13 serisinin fiyatlarını ortaya koyan bir rapor paylaşıldı. Fiyat listesine göre iPhone 13 mini'nin standart modeli 850 dolar olacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Tanıtımı aşağıda yer alan ekran üzerinden izleyebilirsiniz.

İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 13 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun Türkiye'de yaklaşık 36 bin TL'ye satılacağı iddia edildi. Detaylar bugünkü lansman sonrası belli olacak…

Yaklaşan yeni nesil iPhone modellerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

iPhone 13 mini fiyatları:

64 GB — 850 dolar

128 GB — 927 dolar

256 GB — 1.051 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak ve Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple’ın yeni serisi iPhone 13 çıkış tarihi ve fiyat bilgisi!

iPhone 13 fiyatları:

64 GB — 973 dolar

128 GB — 1.051 dolar

256 GB — 1.174 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları:

128 GB — 1.313 dolar

512 GB — 1.622 dolar

1 TB — 2.055 dolar

iPhone 13 özellikleri nelerdir? iPhone 13 Serisi tüm teknik özellikleri ve modelleri ile bugün tanıtımda olacak!

iPhone 13 Pro Max fiyatları:

128 GB — 1.437 dolar

512 GB — 1.746 dolar

1 TB — 2.179 dolar

Sonuç olarak bu fiyatların ne kadar doğru olduğu şüpheli. Asıl fiyatlandırmayı ise Apple, iPhone 13 serisini tanıttığında öğreneceğiz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Ata Demirer gönlünü Survivor yarışmacısına mı kaptırdı? Sürpriz aşkı o kareler ele verdi!
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu birlikte katıldı! Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi...
Altın fiyatları için yılsonu tahmini geldi! Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken altın yorumu
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
Gençleri cinsiyetsizliğe sürükleyen büyük tehlike: K-Pop!
Hıncal Uluç'tan hakemlere sert sözler! 'Mesut Özil'i siz bu hale getirdiniz?'
DGS tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM AİS 2021 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saate kilitlendi
KYK yurt ücretleri ne kadar ve yurt depozitosu kaç para? 2021-2022 KYK yurt fiyatları listesi: Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenir?
Yüksek kiraya Avrupa modelli çözüm! Kiralık ev şirketleri geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone 13 serisi tanıtım lansmanı canlı yayın izle ekranı | Apple iPhone 13 serisini canlı yayın ile Youtube kanalından yayınlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA