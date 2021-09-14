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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:53

Sevilla Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla Salzburg ŞL maçı şifresiz mi?

Sevilla Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla Salzburg ŞL maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor. İspanyol ekibi Sevilla, sahasında Salzburg'u konuk edecek. Bu noktada, Sevilla Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İspanyol temsilcisi Sevilla, Avusturya takımı Salzburg karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Peki, Sevilla Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla Salzburg maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. G Grubu maçında, İspanya temsilcisi Sevilla, sahasında Avusturya ekibi Salzburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Sevilla Salzburg ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Sevilla Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar

SEVİLLA SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Sevilla ile Salzburg arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 19.45'te oynanacak.

Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

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Sevilla Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla Salzburg ŞL maçı şifresiz mi?
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