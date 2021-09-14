Sevilla Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sevilla Salzburg ŞL maçı şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi başlıyor. G Grubu maçında, İspanya temsilcisi Sevilla, sahasında Avusturya ekibi Salzburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler, mücadelenin canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Sevilla Salzburg ŞL maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Sevilla Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar
Sevilla ile Salzburg arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, bugün saat 19.45'te oynanacak.
Mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak.
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)