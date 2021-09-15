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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Avcı’dan sol beke ayar

YUNUS EMRE SEL
Avcı’dan sol beke ayar

Trabzonspor’un hocası, bekleneni veremeyen İsmail Köybaşı’nı kulübeye çekerek savunmanın solunda Bruno Peres’i oynatmayı planlıyor. Sağ bek ise Serkan Asan’ın olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından takımda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle sol bekte beklentileri karşılayamayan İsmail Köybaşı'nı kulübeye çekerek sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda formayı Bruno Peres'e vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın sol beke geçmesi nedeniyle sağ bekte Serkan Asan'ın oynayacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın çok yoğun maç temposu içerisinden çıkan Hamsik'i de dinlendirebileceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Gervinho'nun iyileşmesi durumunda 11'deki yerini alması bekleniyor.

DORUKHAN, KASIMPAŞA MAÇIYLA GERİ DÖNÜYOR
AYAK bileğindeki ödem ve dizindeki ağrılar nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen Dorukhan Toköz'ün tedavisi tamamlandı. Sakatlığını atlatan yıldız orta sahanın, ekstra antrenmanlar yaptığı belirtildi. Dorukhan'ın, cumartesi günü ligde oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.

BEŞ SEZON SONRA EN İYİ BAŞLANGIC
SÜPER Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan Trabzonspor, beş sezon sonra en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım daha önce 2015-16'da Şota Arveladze yönetiminde aynı performansı sergilemiş ve ilk 4 haftayı yine 2. sırada tamamlamıştı.

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Avcı’dan sol beke ayar
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