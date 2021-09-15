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Giriş Tarihi: 15.9.2021 08:21

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Haydi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Bu noktada, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında favori gösterilmemesine rağmen bir sürprize imza atmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, BJK maçı son gelişmeler ve muhtemel 11'ler

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor. Bu organizasyonda ülkemizi temsil eden tek takım olan kara kartallar, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak 3 puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

B. Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçı, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş maçı, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

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SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYETİ VAR

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

225. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Dortmund maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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