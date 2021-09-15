Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne almaya hazırlanıyor. Bu organizasyonda ülkemizi temsil eden tek takım olan kara kartallar, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak 3 puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler