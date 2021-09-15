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Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:37 Son Güncelleme: 15.9.2021 09:51

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanında! Kamp kadrosunda 7 eksik

AA
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanında! Kamp kadrosunda 7 eksik

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Maç öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda 7 önemli oyuncu yer almadı. Sakatlıktan dönen Pelkas, Novak ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankufrt'ta karşı oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE BU SEZON MAĞLUBİYETLE TANIŞMADI

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer aldı.

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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanında! Kamp kadrosunda 7 eksik
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