Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt deplasmanında! Kamp kadrosunda 7 eksik

FENERBAHÇE BU SEZON MAĞLUBİYETLE TANIŞMADI

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.