G.Saray maçına damga vuran olay sonrası Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor müsabakada 2-0 geriye düşmüştü. Performansıyla taraftarların tepkisini çeken ve bir kişinin sahaya girmesiyle 39. dakikada oyundan alınan Abdulkadir Ömür, yedek kulübesinde göz yaşlarına hakim olamamıştı.
Yaşananların ardından bugün bordo-mavili taraftarlar Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıçkı Barınakları'nda ağırladı. Takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti.
ABDULLAH AVCI'DAN ÖMÜR'E DESTEK
Abdülkadir Ömür'e taraftar tepkisine ilişkin ise Avcı, "Kolay süreç değil. Yaşadıkları da kolay değil. Performansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir, sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip çıkacağız. Yarın sonradan girip maç kazandıracak. Değerli, yetenekli oyuncumuz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. O da kolay süreçlerden geçmiyor. Milli takıma gitti, sakatlıklar yaşadı, önceki sene yaşadı, tekrar toparlamak zor. O tür oyuncular bizi şampiyon yapacak. İniş çıkışlar olacak ama bazen onun yerine giren oyuncu bir şeyler yapacak. Bu işin içinde var. Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
Galatasaray'ın 33'üncü dakikada attığı golün ardından kale arkası tribününden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak hemen dışarıya çıkartıldı.