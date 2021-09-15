G.Saray maçına damga vuran olay sonrası Abdulkadir Ömür, taraftarlarla bir araya geldi!

ABDULLAH AVCI'DAN ÖMÜR'E DESTEK

Abdülkadir Ömür'e taraftar tepkisine ilişkin ise Avcı, "Kolay süreç değil. Yaşadıkları da kolay değil. Performansında inişler, çıkışlar olabilir. Şehir, sizler, bizler bu yetenekli oyuncuya sahip çıkacağız. Yarın sonradan girip maç kazandıracak. Değerli, yetenekli oyuncumuz, ona sahip çıkmamız gerekiyor. O da kolay süreçlerden geçmiyor. Milli takıma gitti, sakatlıklar yaşadı, önceki sene yaşadı, tekrar toparlamak zor. O tür oyuncular bizi şampiyon yapacak. İniş çıkışlar olacak ama bazen onun yerine giren oyuncu bir şeyler yapacak. Bu işin içinde var. Biz ona destek olacağız, o daha fazla çalışacak. Değerli bir oyuncu. Böyle oyuncuyu kaybetmenin kolay olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.