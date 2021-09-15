Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Alman devi Dortmund'u sahasında ağırlayacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Diğer tarafta Alman devinde ise pek çok eksik bulunuyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda sorusuna ilişkin yanıt;

KARTAL SAHNE ALIYOR! BEŞİKTAŞ'IN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. Bu akşam 19.45'te başlayacak olan mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverlerin, Beşiktaş maçı şifresiz mi sorusu da belli oldu.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri