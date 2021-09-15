Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri HAYDİ BEŞİKTAŞ! Beşiktaş Borussia Dortmund hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:45 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:49

HAYDİ BEŞİKTAŞ! Beşiktaş Borussia Dortmund hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

HAYDİ BEŞİKTAŞ! Beşiktaş Borussia Dortmund hangi kanalda? Beşiktaş Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi C grubunda temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride bıraktığı 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sergen Yalçın karşılaşma öncesinde yaptığı röportajda muhtemel 11’le ilgili ipucu verirken, futbolseverler Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve şifresiz mi sorularına cevap arıyor. Buna göre, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Borussia Dortmund ne zaman ve saat kaçta? İşte, Beşiktaş Dortmund maçı yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Alman devi Dortmund'u sahasında ağırlayacak. Sergen Yalçın ve öğrencileri, Dortmund'a bir sürpriz yaşatarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Diğer tarafta Alman devinde ise pek çok eksik bulunuyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Beşiktaş Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda sorusuna ilişkin yanıt;

KARTAL SAHNE ALIYOR! BEŞİKTAŞ'IN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündemine oturdu. Bu akşam 19.45'te başlayacak olan mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverlerin, Beşiktaş maçı şifresiz mi sorusu da belli oldu.

BEŞİKTAŞ BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Dortmund maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

B. Dortmund: Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçı, bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Mücadele, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş maçı, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

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SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYETİ VAR

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

225. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 45. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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