İmha planı hazır

G.Saray’ın hocası, Trabzon’da ilk 45 dakikadaki oyunu anahtar olarak belirledi. Sistemi değiştirip 4-3-3 ile sahaya çıkacak olan Terim, orta sahada da Lazio’nun pas trafiğini kesip sonuca gidecek
UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda yarın Lazio'yu konuk edecek olan G.Saray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Trabzonspor karşısında ilkyarıdaki oyundan sonra keyfi yerinegelen Fatih Terim, sistem değişikliğine de gidecek. 4-1-4-1 sistemi yerineLazio özelinde 4-3-3 ile sahaya çıkacakolan sarı-kırmızılı oyunculara İtalyan ekibinin de tüm artıları-eksileri ezberletilecek. İşte Aslan'ınyarınki Lazio maçı için durumu:
MARCAO SAHADA
SAVUNMA: Kerem ile barışan, yönetim tarafından affedilen Marcao, Lazio maçı ile birlikte formasına kavuşuyor. Boey'un sakatlığı nedeniyle Yedlin'insağ bekte oynayacağı mücadeledeNelsson da ilk kez kendi yeri olansağ stoper olarak görev yapacak. Sol stoperde Marcao yer alırken, sol bek ise Van Aanholt'a emanet.
DÜĞÜM ORTADA
ORTA SAHA: Teknik direktör Fatih Terim'in, İtalyan ekibinin kurt hocası Sarri'ye yanıtı orta sahada vermek istiyor. Alberto-Leiva-Milinkovic üçlüsü ile topa sahip olup etkili olduğu pas oyununa yanıt vermek isteyen Terim, bu üçlünün düzenini bozmak adına Berkan-Taylan-Cicaldau ile sahaya çıkacak. Hedef Lazio'nun sistemini bozmak.
BEKLERİ BIRAKMAYIN!
HÜCUM: Kerem, Morutan ve Halil ile hücumu şekillendirecek olan Aslan'da Halil en uçta olacak. Üç oyuncu değişerekoynayıp rakip savunmanın da dengesinibozmak istiyor. Trabzon'da ilk 45 dakika hücumdaki etkili oyunun benzeri hedeflenirken Terim bu üçlüden rakip bekleri takip etmelerini istedi.
MUHTEMEL 11
TEKNIK direktör Fatih Terim, idmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırırken ilk 11'i de şekillendirdi. Bu kez 4-3-3 düzeni ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Diagne ve Mohamed kulübede kalacak.