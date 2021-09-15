Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm yapımlar için en önemli şey sıralamada birinci olmaktır. Bilindiği üzere yapımların uzun süre ekranda kalması reytinglerdeki başarısına bağlı olarak değişiyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2021 reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…