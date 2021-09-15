Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm yapımlar için en önemli şey sıralamada birinci olmaktır. Bilindiği üzere yapımların uzun süre ekranda kalması reytinglerdeki başarısına bağlı olarak değişiyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2021 reyting sonuçlarına göre Masumlar Apartmanı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu? İşte tüm sıralama…
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Dünün reyting sonuçları ve 14 Eylül 2021 reyting sonuç sıralamaları ile ilgili detaylar şöyle;
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Hollanda-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması" 2. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada ATV'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 HOLLANDA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 BAHT OYUNU KANAL D
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HAVA DURUMU KANAL D