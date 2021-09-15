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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:57 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:58

Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir ve nereli? “Tostçu Mahmut” olarak tanınan Anıl Kurt öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir ve nereli? “Tostçu Mahmut” olarak tanınan Anıl Kurt öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Adana’nın Seyhan ilçesinde Müslüm Gürses şarkıları ile tost yaparak ünlenen ve “Tostçu Mahmut” olarak bilinen Anıl Kurt hakkında araştırmalar başladı. Adana’da küçük tablada yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut’un trafik kazası geçirdiği bilgisinin gelmesi üzerine “Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü, kimdir, nereli?” gibi soruların yanıtları sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılır hale geldi. Peki, Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir ve nereli? “Tostçu Mahmut” olarak tanınan Anıl Kurt öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Ütü tost yaparak sosyal medyada fenomen olan ve adından söz ettiren Anıl Kurt'un vefat ettiği bilgisinin gelmesinin üzerine "Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir ve nereli? Tostçu Mahmut Anıl Kurt öldü mü, sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gelen bilgilere göre; İstanbul'daki şube açılışına giderken Niğde Ulukışla'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Peki; Tostçu Mahmut kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte Tostçu Mahmut Anıl Kurt hakkında bilgiler.

Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi.

Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ÜTÜ TOSTU NEDİR?

Çıkış noktası Adana olduğu düşünülen ütü tost, sac bir ızgara üzerinde tost içinin hazırlanması ve içinin doldurulmasının ardından ütü benzeri ağır bir cisim ile bastırılması ile meydana gelmektedir.

TOSTÇU MAHMUT'UN SAHİBİ ANIL KURT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyor.

Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor.

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Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir ve nereli? “Tostçu Mahmut” olarak tanınan Anıl Kurt öldü mü, sağlık durumu nasıl?
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