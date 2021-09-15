Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi.

Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ÜTÜ TOSTU NEDİR?

Çıkış noktası Adana olduğu düşünülen ütü tost, sac bir ızgara üzerinde tost içinin hazırlanması ve içinin doldurulmasının ardından ütü benzeri ağır bir cisim ile bastırılması ile meydana gelmektedir.

TOSTÇU MAHMUT'UN SAHİBİ ANIL KURT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyor.

Tostçu Mahmut olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyor.