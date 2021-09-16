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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:46

Batuhan Kör: Bursaspor benim tutkum

İHA
Batuhan Kör: Bursaspor benim tutkum

Samsunspor maçında attığı golle yıldızlaşan Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, “Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde, iyi ve kötü günlerimizde futbol ve Bursaspor benim tutkum. hayallerim var benim” açıklamasını yaptı.

Bursaspor'un, Samsunspor'u 4-1 yendiği maçta takımının 3. golünü atan Batuhan Kör, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, "Çocukluğumun hayali olan bu formayı üç yıldır profesyonel seviyede terletiyorum. Attığım her deparın, kaçırdığım her golün, akıttığım her damla terin, kötü geçirdiğim herhangi bir maçın beni daha da güçlendirdiğini, hırslandırdığını bilmenizi istiyorum. Üzüntülerimizde, sevinçlerimizde, iyi ve kötü günlerimizde futbol ve Bursaspor benim tutkum. hayallerim var benim" dedi. Taraftara da seslenen Batuhan Kör, "Şunu asla unutmayın; gol kaçırabilirim, kötü oynayabilirim ama asla mücadeleden kaçtı dedirtmem. Hep birlikte sevineceğimiz nice gollere... Hep birlikte mutluluktan ağladığımız nice şampiyonluklara... Birlikte başaracağız. Çünkü hayallerimiz ortak bizim" ifadelerini kullandı.

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Batuhan Kör: Bursaspor benim tutkum
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