Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı ne zaman, şifresiz mi?





UEFA Avrupa Ligi'ni önemsediklerini söyleyen Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir yer. Lig ise daha uzun süren bir platform. Çok önemli bizim için. Final de oynadım Avrupa'da. Avrupa'da yaşadığımız hisler daha değişik. Bizim için deneme yapacağımız bir yer olmayacak. Biz en iyi kadroyu çıkarmaya ve başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Sarri, Vedat Muric'in yarın kadroda olup olmayacağı yönündeki bir soruya, "Oyuncularımın kadroyu basından öğrenmelerini istemiyorum. Vedat iyi çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını ben de bilmiyorum. Yarın herkes kadroyu öğrenecektir." dedi.