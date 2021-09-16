Kavuşmamız mutlu bitsin

124 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda karşılaşmaya çıkacak Galatasaray’ın hocası Terim, “Taraftarımızla çok tarih yazdık. Bu özlem ve kavuşma umarım mutlu olacağımız bir sonla biter” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şu tespitlerde bulundu: "Lazio çok iyi bir kadroyasahip. Karşısında yeni kurulmuş,genç bir takım var. Takımıma ve gençlerime güveniyorum. Gruptaki her maç zor. İnşallah sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur, bunun için de uğraşacağız. Taraftar bizim en önemli desteğimiz. Onlarla yazılan tarihleri düşününce birlikte çok yol kat ettik. Bu özlem ve kavuşma mutlu olacağımız bir sonuçla biter umarım. Marcao'yu da oynatabilirimama kadroyuhenüz hazır hale getirmedim. Ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasını sevmiyorum. Bu kadar basit goller yemeyi yakında bir yana bırakacağız. Yenilmez bir takım olacağız. Birmaçı nasıl kazandığınız ve kaybettiğinizönemli. Lazio maçının en kritikyeri bize öz güven olarak dönmesi."
KEREM'İ SUÇLAMAKDOĞRU OLMAZ!
Ligde 8 maç ceza alan Marcao'nun, Giresun maçındaki Kerem'e saldırısına da değinen Fatih Terim şu yorumu yaptı: "Hoş olmayan bir hadise yaşanmıştır. Diğer tarafa da verilecek cezaların en ağırını verdik. Atlatılması kolay bir travma değil ama Kerem profesyonelce, beyefendi gibi sarıldı, oyununa baktı. Marcao'nun cezasını Kerem'eyormak doğru olmaz. Yediğimiz gollerde onu suçlamak hiçdoğru olmaz. Marcao varken de gol yedik. Rica ediyorum, gençleri hep beraber kazanalım. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Onlar hata yapacak, biz affedeceğiz. Böyle böyle doğruyu bulacaklar."
İYİ BİR MİRAS BIRAKMALIYIM! İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Lazio ile oynayacağı maç öncesi Corriere dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Öne çıkanlar şöyle:
Futboldan beslenip, enerji buluyorum. Bu işi ilk günkü aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların yazılacak hikâye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum.
(Serie A'da şampiyonluk favorisi kim?) İtalyan futbolunun aşığıyım. Lazio, Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir. Jose, Roma'da neler yapabileceğini gösterdi. Sevgili arkadaşım Luciano (Spalletti), Napoli'nin de çok güçlü olduğunu ortaya koydu. Inter ve Milan, hep oradalar.
İtalya'da daha uzun kalabilirdim. Ya da hiç gitmeyebilirdim. Hiçbir pişmanlığım yok.
Altın Top'u Jorginho'ya verirdim. Çünkü o, 2021'de her şeyi kazandı. Ama ben veriyor olsam bu ödülü, Barella'ya verirdim.
SAVUNMADA ÇARE MARCAO
Lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçın 9'unda gol yiyen Galatasaray'da Marcao'nun yokluğu hissedildi. Tandemde Luyindama Marcao, Luyindama-Alpaslan ve Luyindama-Nelsson'u deneyen Fatih Terim'in, Avrupa Ligi'ndeki ikilisi Nelsson-Marcao olacak. Brezilyalı stoper forma giyerse Lazio maçıyla bir ay sonra takıma dönmüş olacak.