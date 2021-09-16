Mesut Özil çok hırslı!

Yıllar sonra Almanya’da maça çıkacak olan yıldız futbolcu için “Mesut bizim kaptanımız, oynamak için çok hırslı” diyen Pereira, Fenerbahçe’nin gücünü göstereceklerini vurguladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. "İki iyi takım, iyi oyuncular, güzelstadyum, iyi bir saha" diyen Portekizli hoca, "İnanıyorum ki taraftarlar da iyi olacak. Play-off'larda gösterdiğimiz öz güveni burada da göstermemiz gerekiyor. Hangi ülkeye gidersek gidelim çok fazla taraftarımız var. Bu maçtan isteğim taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım görmek. Kendikimliğimizi sahaya yansıtacağız.Sakatlarımızın dönmesiyle çok dahaiyi olacağız" ifadesini kullandı. Pereira, Mesut Özil'in yıllar sonra Almanya'da bir maça çıkacak olması hatırlatılınca "Mesut oynamak için çok hırslı ve takımınayardımcı olmak istiyor. Kendisitam bir takım futbolcusu. Takımın kaptanlarındanbiri. Kaptan olarak da takımayardım ediyor. Kulüp için çok önemli bir isim" yorumunu yaptı.