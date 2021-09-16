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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Mesut Özil çok hırslı!

Yıllar sonra Almanya’da maça çıkacak olan yıldız futbolcu için “Mesut bizim kaptanımız, oynamak için çok hırslı” diyen Pereira, Fenerbahçe’nin gücünü göstereceklerini vurguladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. "İki iyi takım, iyi oyuncular, güzel stadyum, iyi bir saha" diyen Portekizli hoca, "İnanıyorum ki taraftarlar da iyi olacak. Play-off'larda gösterdiğimiz öz güveni burada da göstermemiz gerekiyor. Hangi ülkeye gidersek gidelim çok fazla taraftarımız var. Bu maçtan isteğim taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım görmek. Kendi kimliğimizi sahaya yansıtacağız. Sakatlarımızın dönmesiyle çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı. Pereira, Mesut Özil'in yıllar sonra Almanya'da bir maça çıkacak olması hatırlatılınca "Mesut oynamak için çok hırslı ve takımına yardımcı olmak istiyor. Kendisi tam bir takım futbolcusu. Takımın kaptanlarından biri. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Kulüp için çok önemli bir isim" yorumunu yaptı.

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Mesut Özil çok hırslı!
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