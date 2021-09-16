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Giriş Tarihi: 16.9.2021 08:28 Son Güncelleme: 16.9.2021 09:01

Son dakika: Beşiktaş taraftarından Ghezzal'a tepki! Eski halinden eser yok

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Ghezzal’a tepki! Eski halinden eser yok

Son dakika haberi... Beşiktaş’ın uzun uğraşlar sonucu yeniden kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, geçen sezonu mumla aratıyor. Dortmund karşısında dökülen Cezayirli yıldıza taraftar tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş, Borussia Dortmund'a karşı kaleci Ersin Destanoğlu dışında 10 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı.

Savunmada Rosier, Welinton, Montero ve N'Sakala'yı tercih eden teknik direktör Sergen Yalçın, orta alanda Josef, Atiba ve Pjanic üçlüsüne görev verdi.

Kanatlarda Ghezzal ile Larin oynarken, en uçta Batshuayi forma giydi. Yedek kulübesi ise tamamen Türkler'den oluştu.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman olmak 9 Türk oyuncu yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN GHEZZAL'A TEPKİ

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda büyük payı olan ve Siyah-Beyazlılar'ın transferi için büyük çaba harcadığı Rachid Ghezzal, bu sezon beklenen performansı sergileyemiyor.

Dortmund karşısında dökülen Cezayirli yıldız, sahada kaldığı 89 dakikada 15 ikili mücadelenin 11'ini kaybetti.

Hiç isabetli şut atamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 17 top kaybı yaptı.

Görev yaptığı 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Ghezzal'a taraftarlar sosyal medyada çok ağır eleştiriler yaptı.

ZEMİNİ HAKEM DÜZELTTİ
Öte yandan Vodafone Park'ta saha zemininin kötü görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu kadar kötü bir sahada oynanması tepki toplarken, oyuncuların da zorlandığı gözlendi.

İspanyol hakem Lahoz'un ısınırken çimleri düzeltmeye çalışması ise gündem oldu. Futbolseverler, "Bu zemin Beşiktaş'a yakışmıyor. Başımıza çok iş açacak" yorumları yaptılar.

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Son dakika: Beşiktaş taraftarından Ghezzal'a tepki! Eski halinden eser yok
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