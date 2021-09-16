Yolun sonu İspanya olsun

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi gruplarındaki macerası bu akşam başlıyor
E Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. 19.45'te başlayacak maçı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Temsilcimizde Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakat.
D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt ile Almanya'da karşılaşacak. Commerzbank Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. İki mücadele de Exxen'den ekranlara gelecek.
Bu sezon 50. final 18 Mayıs tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Gönlümüzden geçen iki takımımızla birden oraya gitmek. Ama olmuyorsa en azından biriyle bu sevinci yaşayıp, kupayı kaldırmak.
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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 88. Avrupa maçına çıkacak. Tecrübeli hoca ile 34 galibiyet, 19 beraberlik, 34 mağlubiyet yaşandı.
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Fenerbahçe, Pereira ile Avrupa'da 19. sınavına çıkacak. 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet alındı.