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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:35 Son Güncelleme: 17.9.2021 11:36

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? Exxen tv uygulaması hangi televizyonlarda var ve televizyonda canlı izlenir mi?

Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV’den nasıl izlenir? Exxen tv uygulaması hangi televizyonlarda var ve televizyonda canlı izlenir mi?

Dijital yayın platformu Exxen TV pek çok yapımı izleyiciyle buluşturuyor. Eski diziler, canlı yayın maçları gibi pek çok programı online olarak izlemek isteyenler Exxen hangi TV’lerde var, tv’den nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Cep telefonunda, tablette, bilgisayarda ve akıllı tv’lerde uygulamayı açıp izleyebilirsiniz. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, tv’den nasıl izlenir, hangi TV’lerde var?

Acun Ilıcalı'nın projesi Exxen içinde yer alan içerikleri ve üyelik bilgileri detayları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken uygulamadan naklen canlı izlemek isteyen vatandaşlar Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Exxen akıllı TV uygulamasının pek çok markayla uyumlu olduğu biliniyor. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, tv'den nasıl izlenir? Exxen hangi TV'lerde var? İşte yanıtı…

EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?

Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.

EXXEN TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.Bu marklar:Exxen Akıllı TV uygulaması şimdi Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Philips, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton ve Hi-Level'da. Ayrıca Android TV uygulaması Apple TV, Mi Stick ve Mi Box'ta.

Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal.

Toshiba

Altus

Onvo

Saba

Nordmende

Axen

Woon

Hi-Level

Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.

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Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? Exxen tv uygulaması hangi televizyonlarda var ve televizyonda canlı izlenir mi?
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