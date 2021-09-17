Fenerbahçe’den gönderilen Samatta Belçika’da yeniden doğdu! İlk maçta ilk gol...

Bu gol Antwerp takımına yeterli olmadı. 87. dakikada Reabcuik'in attığı golle öne geçen Olympiakos maçı da 2-1 kazandı.
Samatta, Fenerbahçe'de oynarken yoğun şekilde eleştirilmiş ve geçen sezonun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamamıştı.
FRANKFURT FUTBOLCULARI ÇİLEDEN ÇIKARDI!
Eintracht Frankfurt cephesinin tribündeki tahriklerinin benzeri sahada da yaşandı. Alman ekibinin futbolcuları maç boyunca çok sert oynadı.
Osayi-Samuel, 90+4'te Jakic'in kendisine yaptığı kasıtlı faul sonrası çileden çıkararak rakibinin üzerine yürüdü ve bir anda ortalık karıştı.
İki takım oyuncularının birbirlerinin üzerine yürürken olaylar güçlükle yatıştırıldı.