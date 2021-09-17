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Giriş Tarihi: 17.9.2021 08:36 Son Güncelleme: 17.9.2021 08:50

Fenerbahçe'den gönderilen Samatta Belçika'da yeniden doğdu! İlk maçta ilk gol...

Fenerbahçe’den gönderilen Samatta Belçika’da yeniden doğdu! İlk maçta ilk gol...

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü beklentileri karşılayamamış ve bu yaz transfer döneminde Belçika ekiplerinden Antwerp'e kiralanmıştı. Samatta, Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren maçta Olympiakos'a gol attı. Fenerbahçe'nin eski iki forveti Frey ve Samatta karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ally Samatta, UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı başladı! Fenerbahçe'en Royal Antwerp takımına kiralanan Samatta, bu organizasyonda çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başardı. Yunan ekibi Olympiacos, El-Arabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'den Belçika'ya kiralanan Samatta 74. dakikada beraberlik golünü attı.

Bu gol Antwerp takımına yeterli olmadı. 87. dakikada Reabcuik'in attığı golle öne geçen Olympiakos maçı da 2-1 kazandı.

Samatta, Fenerbahçe'de oynarken yoğun şekilde eleştirilmiş ve geçen sezonun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamamıştı.

FRANKFURT FUTBOLCULARI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Eintracht Frankfurt cephesinin tribündeki tahriklerinin benzeri sahada da yaşandı. Alman ekibinin futbolcuları maç boyunca çok sert oynadı.

Osayi-Samuel, 90+4'te Jakic'in kendisine yaptığı kasıtlı faul sonrası çileden çıkararak rakibinin üzerine yürüdü ve bir anda ortalık karıştı.

İki takım oyuncularının birbirlerinin üzerine yürürken olaylar güçlükle yatıştırıldı.

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Fenerbahçe'den gönderilen Samatta Belçika'da yeniden doğdu! İlk maçta ilk gol...
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