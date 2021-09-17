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Giriş Tarihi: 17.9.2021 09:01 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:02

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanır? 2021 PA ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanır? 2021 PA ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın alımlarının yapılacağı POMEM sonuçları merak ediliyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne yapılacak olan 8 bin öğrenci alımı için sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Alımları bekleyen binlerce aday POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. En son fiziki yeterlilik sınavına giren adaylar gözlerini PA'nin resmi sitesine çevirdi. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konuya dair bilgiler

POMEM mülakat sonuçları ile ilgili son dönemde sorgulamalar hız kazandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sözlü mülakat sonuçları duyurulacak. İlgili kurum tarafından yapılan değerlendirmenin ardından lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. Sonuçlar PA'nın resmi sitesinde yer alacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da kısa sürede yapılacak.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanır? 2021 PA ile 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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