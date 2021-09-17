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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Temsilciler Kurulu’ndan komik atama

Temsilciler Kurulu’ndan komik atama
MHK, Başakşehir- Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus'u verirken, TFF Temsilciler Kurulu, aynı müsabakaya skandal bir atama yaptı. Karşılaşmada temsilcilik görevi verilen Cenk Altun, daha önce Aydınus'un 30 gün hak mahrumiyeti cezası almasını sağlamıştı. Geçen sezon ligin 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra soyunma odası karışmış, Fırat Aydınus'un yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiğini rapor eden Cenk Altun, meslektaşına büyük bir ceza aldırmıştı. Aynı ikilinin böylesi kritik bir maça birlikte atanması büyük tepki çekti.

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Temsilciler Kurulu’ndan komik atama
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