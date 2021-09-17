Temsilciler Kurulu’ndan komik atama

MHK, Başakşehir- Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus'u verirken, TFF Temsilciler Kurulu, aynı müsabakaya skandal bir atama yaptı. Karşılaşmada temsilcilikgörevi verilenCenk Altun, dahaönce Aydınus'un30 gün hak mahrumiyeticezası almasını sağlamıştı. Geçen sezon ligin 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra soyunma odası karışmış, Fırat Aydınus'un yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiğini rapor eden Cenk Altun, meslektaşına büyük bir ceza aldırmıştı. Aynı ikilinin böylesi kritik bir maça birlikte atanması büyük tepki çekti.