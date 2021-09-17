Zeminin sorunu havalandırma

HAZİRAN ayıyla birlikte bakıma alınan ve yenileme çalışmaları yapılan Vodafone Park'ın zemini lig maçlarında olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de eleştiri aldı. Beşiktaşlı yöneticiler, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: "Zemini yeniledik, çimlerin zemine tutunması için havalandırma yapmamız gerekiyordu. İnönü Stadı zamanında şu an müzenin olduğu yerdeki kale arkasının kapıları açılır havalandırma yapılırdı ancak artık böyle bir imkân yok. Havalandırma için özel çalışmalar yapıyoruz. Kumun oturması ve çimlerin güçlenip köklerinin tutunması için 1 aylık süremiz daha var gibi duruyor. Ekim ayında saha zemini kendini toparlayacaktır."