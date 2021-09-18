SU KUYUSU BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay'ı resmi sitesinde yer alan bilgi şöyle;

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre; dünyada 2 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamamaktadır. İklim değişikliği (kuraklık, yağış azlığı vb.) ve insan eliyle yapılan hataların yanı sıra; ekonomi ve siyasi istikrasızlık, altyapı ve üstyapı eksiklikleri, coğrafi konum ve şekiller, yatırım eksiklikleri, hükümet ve idari yönetim çıkarcılığı, etnik ve kabile arası çatışmalar gibi nedenlerden dolayı temiz su kaynaklarına ulaşımda sorun yaşanmaktadır.

Temiz su kaynağına ulaşılamadığı durumlarda kirli suyun tüketilmesinden dolayı "İshal, kolera, dizanteri, hepatit, tifo, arsenikoz, malnutrisyon, scabies, cyanobacteria, şistosomiasis ve çocuk felci" gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

İnsan ızdırabını dindirme vizyonuyla Türk Kızılay, yaşanılan problemlere karşı teknolojik, uzun ömürlü, çok fonksiyonlu su kuyusu projelerini, siz duyarlı bağışçılarımızın eliyle bir bir hayata geçiriyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "SUKUYUSU" yazıp mesaj (SMS) göndererek Su Kuyusu Projelerine (10₺) genel bağışta da bulunabilirsiniz.

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