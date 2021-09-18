Masterchef Türkiye susuzlukla mücadele eden Afrika'da su kuyusu açtırarak çok anlamlı bir projeye imza attı. Bu akşam yayınlanan 70. Bölümde açtırılan kuyuyla ilgili görüntülere ve izleyicileri bilinçlendirmeye yönelik konuklara da yer veren programın ardından binlerce kişi "Afrika'daki Masterchef su kuyusu nerede, su kuyusu bağışı nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tv8 programının adına açılan kuyu, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Peki, Masterchef su kuyusu nerede, su kuyusu bağışı nasıl yapılır? İşte detaylar...
MASTERCHEF SU KUYUSU NEREDE?
Programda kuyunun Çad bölgesinde açıldığı bilgisi yer alıyor. Resmi adıyla Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya (Çad Gölü), batıda ise Nijer ile komşudur.
SU KUYUSU BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Türk Kızılay'ı resmi sitesinde yer alan bilgi şöyle;
Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre; dünyada 2 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamamaktadır. İklim değişikliği (kuraklık, yağış azlığı vb.) ve insan eliyle yapılan hataların yanı sıra; ekonomi ve siyasi istikrasızlık, altyapı ve üstyapı eksiklikleri, coğrafi konum ve şekiller, yatırım eksiklikleri, hükümet ve idari yönetim çıkarcılığı, etnik ve kabile arası çatışmalar gibi nedenlerden dolayı temiz su kaynaklarına ulaşımda sorun yaşanmaktadır.
Temiz su kaynağına ulaşılamadığı durumlarda kirli suyun tüketilmesinden dolayı "İshal, kolera, dizanteri, hepatit, tifo, arsenikoz, malnutrisyon, scabies, cyanobacteria, şistosomiasis ve çocuk felci" gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
İnsan ızdırabını dindirme vizyonuyla Türk Kızılay, yaşanılan problemlere karşı teknolojik, uzun ömürlü, çok fonksiyonlu su kuyusu projelerini, siz duyarlı bağışçılarımızın eliyle bir bir hayata geçiriyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "SUKUYUSU" yazıp mesaj (SMS) göndererek Su Kuyusu Projelerine (10₺) genel bağışta da bulunabilirsiniz.